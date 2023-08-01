Рецепт салату за 10 хвилин з томатами та базиліком

Смачний та простий у приготуванні салат від бренд-амбасадорки "Сільпо" Аврори Огородник. Рецепт виклав сайт Shuba.

Інгредієнти:

Томати

Базилік червоний, пучок

Кінза, пучок

Цибуля біла салатна

Сіль

Перець чорний мелений

Олія соняшникова

Хліб

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Спосіб приготування:

Помідори,цибулю та зелень помийте, обсушіть.

Томати грубо поріжте, з базиліка та кінзи обірвіть листочки, цибулю нашаткуйте тонкими півкільцями.

Складіть всі інгредієнти в салатницю, додайте сіль , перець, заправте олією, перемішати. Їсти найкраще з хлібом.

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