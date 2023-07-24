Рецепт цвітної капусти у гостро-солодкому маринаді
Солодкий і пікантний маринад на основі води, солі, цукру, гвоздики, горошин перцю та лаврового листа — саме те, що потрібно сирій цвітній капусті, щоб перетворити її у самостійну просту закуску.
Інгредієнти:
Цвітна капуста – 2 шт.
Цибуля ріпчаста – 2 шт.
Морква – 2 шт.
Сіль – 20 г
Лимонна кислота – 10 г
Для маринаду:
Вода – 1.5 л
Сіль – 20 г
Цукор – 20 г
Гвоздика – 4 шт.
Перець чорний, горошок – 8 шт.
Лавровий лист – 2 шт.
Оцет 9% – 40 мл
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Спосіб приготування:
1. Цвітну капусту помийте та розділіть на суцвіття. Закип’ятіть воду, додайте лимонну кислоту, сіль, покладіть капусту і варіть 3 хвилини. Викладіть капусту в стерилізовані банки.
2. Цибулю й моркву наріжте тоненькими кружальцями.
3. Маринад: в воду додайте сіль, цукор, спеції оцет, доведіть до кипіння та залийте капусту в банках, закатайте кришками. Дайте охолонути. Зберігайте в прохолодному місці.
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