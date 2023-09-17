Рецепт ватрушок з горіхами та згущеним молоком від Євгена Клопотенка
Надзвичайно смачні, пухкі та легкі ватрушки нікого не залишать байдужим.
Інгредієнти:
Для тіста
2 ст. л. цукру
500 г борошна
10 г сухих пекарських дріжджів
2 яйця
250 мл молока
20 г вершкового масла
10 г ванільного цукру
⅓ ч. л. солі
жовток 1 яйця для змащування тіста
Для начинки
100 г горіхів
150 г згущеного молока
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Спосіб приготування:
У велику миску додайте цукор, розтоплене вершкове масло, ванільний цукор, тепле молоко та перемішайте.
Туди ж додайте борошно, сухі дріжджі, яйця та сіль. Замішайте еластичне тісто. Як тільки тісто почало тримати форму, перекладіть його на припилену борошном робочу поверхню та вимішуйте руками ще 3-5 хв. Після цього поверніть назад у миску, накрийте її чистим рушником або харчовою плівкою. Миску з тістом поставте у тепле місце без протягів на 1,5 год. Воно повинно збільшитися у 2-3 рази.
Тісто перемістіть на припилену борошном поверхню та вимішуйте ще 1-2 хв. Потім сформуйте невеликі кульки.
Застеліть пергаментним папером деко або та розмістіть на ньому кульки тіста на відстані 4-5 см одна від одної. Склянкою приплюсніть кульки. Дайте постояти ще 20 хв. Духовку увімкніть на 180 градусів.
Для начинки: горіхи подрібніть та в окремій мисці змішайте їх зі згущеним молоком. Викладіть начинку у заглиблення булочок. Кожну булочку змастіть 1 яєчним жовтком.
Випікайте булочки 20 хв за температури 180 градусів.
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