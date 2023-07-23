Рецепт смачного сніданку за 5 хвилин: знадобляться лаваш та сулугуні

Вранці чимало людей не мають достатньо часу, аби готувати повноцінний сніданок. Втім, саме цей прийом їжі надає людині сили на подальший день.

Досвідчені господині мають свої рецепти простих сніданків, які готуються швидко. Зокрема, можна приготувати конвертики з лаваша з сиром та зеленю.

Для приготування страви знадобляться:

лаваш – 1 шт.;

сулугуні – 300-400 г;

помідор – 1 шт..

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Спочатку потрібно натерти сир на тертці та змішати з порубаною зеленню на смак. Помідори варто порізати на тоненькі кружальця або інші сегменти.

Лаваш треба розгорнути та викласти по центру помідори та сир. Вільну поверхню лаваша необхідно змастити вершковим маслом, а тоді загорнути його конвертиком та закріпити краї.

Конвертик потрібно випікати у розігрітій до 200 градусів духовці 5-10 хвилин. Важливо не перетривати страву, аби лаваш не вийшов надто сухим.

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