Рецепт смажених баклажанів з медом: традиційна іспанська закуска
Цей рецепт родом з іспанської Андалусії. Поєднання меду та баклажанів вразить вас неймовірним смаком, який нагадує м’ясо чи гриби у медовому соусі.
Інгредієнти:
– Баклажан – 500 г
– Вода – 4 склянки
– Сіль – 1 ч. л.
– Борошно мигдальне – 2/3 склянки
– Розпушувач – 1 ч. л.
– Яйця курячі – 2 шт.
– Молоко – 1 склянка
– Олія – за смаком
– Мед – 1/4 склянки
– Кунжут білий – 3 ч. л.
– Мʼята – 10 г
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Спосіб приготування:
1. Кунжутне насіння підсмажте на сковороді постійно помішуючи 2 хвилини
2. Помийте баклажани та наріжте. Покладіть їх у каструлю та залийте водою з сіллю. Залиште на 30 хвилин.
3. Злийте воду та дайте рідині стекти з баклажанів.
4. Перемішайте борошно, розпушувач, ¼ ч л солі, додайте молоко, яйця і перемішайте.
5. Олію нагрійте у сковороді. Вмочуйте баклажани в кляр і смажте по 30 секунд з кожного боку.
6. Мед нагрійте. Баклажани викладіть на тарілку, полийте медом та посипте кунжутним насінням і нарізаною м’ятою.
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