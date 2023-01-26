Різка зміна показників: вчені розповіли, чи будуть потужні магнітні бурі в кінці січня

Перший місяць 2023 видався не дуже насиченим на магнітні бурі. Часто вони були одноденні, проте доволі потужні. Останній інтенсивний спалах розпочався 26 січня, як ми про це писали раніше. Чи варто очікувати до кінця січня яскраву геомагнітну активність і як це вплине на організм?

Дослідники космічних проявів регулярно оновлюють показники магнітних бур і цього разу їх висновком стала різка зміна показників інтенсивності. Одразу після бурі 26 січня варто очікувати спад потужності. Показники будуть триматися на рівні усього лише 2 балів. Ця інтенсивність вважається дуже слабкою і не матиме вагомого впливу навіть на людей із слабким організмом. Проте варто зазначити, що спалахи Сонця, які і спричиняють геомагнітні коливання, передбачити доволі складно, тому прогноз до кінця місяця може ще змінитися.

Рівень бур в кінці січня

Потужні магнітні бурі мають вплив на метеозалежних, людей з хронічними захворюваннями та літніх людей. Якщо організм ослаблений ви можете відчувати головний біль, запаморочення, безсоння або навпаки сонливість, часто можна відчути підвищену тривожність та роздратованість. В ці дні хронічні захворювання можуть нагадати про себе яскравіше, ніж зазвичай.

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Не потрібно просто сидіти та чекати, поки коливання знайдуть на вас вплив. Аби вберегти та підготувати свій організм, варто дотримуватися всього декількох порад. Вони будуть корисні не тільки в період наближення та розпалу геомагнітної хвилі, а й у повсякденному житті.

Намагайтесь більше часу проводити на свіжому повітрі, але не переохолоджуватися. Якщо не має можливості вийти на вулицю, періодично провітрюйте приміщення.

Почніть ранок з невеличкої розминки, яка зарядить вас енергією та гнучкістю на цілий день.

Пам’ятайте про водний баланс організму і регулярно поповнюйте його.

Постарайтеся додати до раціону більше вітамінів, придбайте декілька овочів та зелень і додавайте до звичних страв, або зробіть салат.

Також намагайтеся уникати джерел стресу і відпочивати, коли відчуваєте втому.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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