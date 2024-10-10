РФ атакувала Україну безпілотниками та КАБами: у Запоріжжі є постраждалі, у Кривому Розі 'приліт' по п'ятиповерхівці (фото)

Російські терористи в ніч на четвер, 10 жовтня, атакували Україну ударними дронами та керованими авіабомбами. У Запоріжжі отримали поранення четверо людей, а в Кривому Розі пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок.

Про це повідомляють у Повітряних силах.

Вибухи у Кривому Розі

Близько 7-ї ранку в Кривому Розі пролунали вибухи, повідомило "Суспільне". О 07:51 у місті було чутно повторні вибухи.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок атаки БПЛА пошкоджена п'ятиповерхівка.

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Вибухи в Запоріжжі

О 06:06 Повітряні сили попередили про пуск керованих авіаційних бомб у напрямку Запоріжжя. Вже за хвилину очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про звуки вибухів.

Пізніше Федоров написав, що через атаку РФ постраждали дві людини. Також зруйновані приватні будинки.

Уже пізніше ДСНС повідомило, що кількість постраждалих збільшилася до 4, серед них одна дитина.

"Частково зруйновано 5 приватних будинків, вибуховою хвилею і уламками пошкоджені ще 5 домівок, гараж і господарча споруда", – додали рятувальники.

Нагадаємо, 8 жовтня російська армія поцілила КАБом по багатоповерхівці у Харкові.

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