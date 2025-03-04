РФ вдарила дронами по Одесі: пошкоджені будинки, не працюють котельні, є поранені (фото)

Увечері 3 березня російські безпілотники атакували Одесу, спричинивши пошкодження енергетичної інфраструктури, приватних будинків і бізнес-центру. Внаслідок удару постраждали місцеві жителі, у частині міста відбулися аварійні відключення електроенергії, а робота котелень була тимчасово зупинена.

Комунальні служби оперативно запустили генератори для підтримки критичної інфраструктури та відкрили додаткові пункти незламності. Крім того, уламки дронів і вибухові хвилі пошкодили два приватні будинки та бізнес-центр. Про це повідомили голова ОВА Олег Кіпер, міський голова Одеси Геннадій Труханов.

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За оновленою інформацією, внаслідок атаки четверо людей отримали поранення. Троє мешканців приватних будинків зазнали осколкових поранень і переломів, їх госпіталізували у стані середньої тяжкості. Ще одна людина, яка перебувала у бізнес-центрі, дістала контузію.

Рятувальники ліквідували кілька пожеж, що спалахнули після обстрілу. За словами міського голови Геннадія Труханова, три котельні тимчасово припинили роботу, проте їх уже підключили до живлення, і теплопостачання в місті відновлено.

Нагадаємо, раніше російські війська завдали удару по багатоповерхівці в Херсоні керованою авіабомбою, унаслідок чого постраждали мирні жителі, зокрема діти. Атака була здійснена з авіації.

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