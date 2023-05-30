Ромашка та реп‘яхова олія: як позбутися лупи в домашніх умовах

Причиною появи лупи є порушення роботи сальних залоз та хвороби шкіри. Необов'язково купляти дорогі засоби, щоб позбутися цієї проблеми, адже дуже ефективними є дешеві засоби, які є у кожному будинку.

Як позбутися лупи

Щоб побороти лупу варто спробувати наступні засоби:

Ромашка

Після кожного миття голови ополіскуйте голову відваром ромашки. Завдяки йому не лише зникне лупа, але й волосся стане міцніше .

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Яблучний оцет

Після миття ополіскуйте голову яблучним оцтом – він регулює рівень pH, що не дає розмножуватись грибкам, які викликають лупу.

Як швидко позбутися лупи

Сода

Помийте голову шампунем, помасажуйте шкіру голови жменею соди і залишіть на 5 хвилин. Помийте голову, як зазвичай.

Сіль

Візьміть чайну ложку солі, потріть нею суху шкіру голови та змийте шампунем.

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