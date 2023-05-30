Ромашка и репейное масло: как избавиться от перхоти в домашних условиях

Причиной появления перхоти является нарушение работы сальных желез и болезни кожи. Необязательно покупать дорогие средства, чтобы избавиться от этой проблемы, ведь очень эффективны дешевые средства, которые есть в каждом доме.

Как избавиться от перхоти

Чтобы побороть перхоть стоит попробовать следующие средства:

Ромашка

После каждого мытья головы ополаскивайте голову отваром ромашки. Благодаря ему не только исчезнет перхоть, но и волосы станут крепче.

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Яблочный уксус

После мытья ополаскивайте голову яблочным уксусом – он регулирует уровень pH, что не дает размножаться грибкам, которые вызывают перхоть.

Видео дня

Как быстро избавиться от перхоти

Сода

Помойте голову шампунем, помассируйте кожу головы пригоршней соды и оставьте на 5 минут. Помойте голову, как обычно.

Соль

Возьмите чайную ложку соли, потрите ею сухую кожу головы и смойте шампунем.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы, чтобы не навредить.

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