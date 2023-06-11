'Росомахи' з 68 бригади заявили про звільнення Благодатного на Донеччині

Сили оборони України звільнили від російських загарбників населений пункт Благодатне Донецької області. Зробити це вдалося титанічним бійцям 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з підрозділами Сил оборони.

Повідомлення про це з'явилося у Facebook 68-ї бригади.

Читайте також: "Відправилися на концерт Кобзона": артилеристи ефектно знищили міномет та укріплення окупантів (відео)

Славні воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне. Загарбники опирались до останнього, але не витримали натиску нестримних росомах", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час звільнення Благодатного було взято у полон російських військових. "Отримана від них інформація допоможе в подальшій деокупації української землі", – додали наші захисники.

Раніше 3-я штурмова бригада повідомила, що на Бахмутському напрямку було розбито підрозділ 57-ї бригади рф та загони російських бойовиків зі "Шторм z". Ворог втратив близько 30 бойовиків, небоєздатними стали чотири десятки росіян. Також було знищено російські склади з боєкомплектами, танки ворога і його артилерію.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!