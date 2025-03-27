Російська армія атакувала Дніпро дронами: є поранені, пошкоджені підприємства та житлові будинки, згоріли понад 60 авто (фото)

Унаслідок російської атаки дронами на Дніпро постраждали троє людей, а також було пошкоджено понад десять багатоповерхових будинків, підприємства, освітній заклад і десятки автомобілів. Поранень зазнали 48-річний чоловік і дві жінки віком 75 та 78 років. Медичну допомогу їм надали на місці.

У місті значних руйнувань зазнали підприємства, освітні та культурні заклади, більше десяти багатоповерхівок. Крім того, пошкоджено понад 60 легкових автомобілів, кілька повністю знищені, а також зачепило дві вантажівки. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram.

Пожежі, які спалахнули внаслідок атаки безпілотників, рятувальникам вдалося оперативно загасити. На місцях працюють відповідні служби та комунальники, які ліквідовують наслідки обстрілу.

Наслідки атаки. Джерело: Дніпропетровська ОВА Наслідки атаки. Джерело: Дніпропетровська ОВА

Наслідки атаки. Джерело: Дніпропетровська ОВА Наслідки атаки. Джерело: Дніпропетровська ОВА

Наслідки атаки. Джерело: Дніпропетровська ОВА Наслідки атаки. Джерело: Дніпропетровська ОВА

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Окрім Дніпра, російські війська атакували Нікопольський район, застосувавши дрони-камікадзе та артилерію. Обстрілів зазнали райцентр, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Внаслідок цього поранена 30-річна жінка, а також пошкоджені житлові будинки, інфраструктурні об'єкти, автозаправна станція та автомобілі.

Загалом сили ППО збили над областю шість ворожих безпілотників.

Нагадаємо, вранці 21 березня армія РФ атакувала Одесу та Запоріжжя дронами.

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