російська армія атакувала Харків КАБами: постраждало 7 людей, серед них 4 рятувальників (відео)

17 вересня армія рф двічі атакували керованими авіабомбами Київський район Харков. Наразі відомо про 7 поранених, серед них – 4 рятувальників, які займались гасінням пожежі поблизу.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов.

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"Шестеро постраждалих від удару окупантського КАБу на дану хвилину".

Серед поранених четверо рятувальників, які ліквідували пожежу поряд. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу. Два цивільні чоловіки 19 і 25 років у легкому та середньому стані.

Нагадаємо, 12 вересня російські війська обстріляли Конотоп в Сумській області.Було пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, один житловий будинок, лікарню, навчальний заклад, автомобілі, гаражі, магазин.

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