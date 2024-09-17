російська армія атакувала Харків КАБами: постраждало 7 людей, серед них 4 рятувальників (відео)
17 вересня армія рф двічі атакували керованими авіабомбами Київський район Харков. Наразі відомо про 7 поранених, серед них – 4 рятувальників, які займались гасінням пожежі поблизу.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов.
Читайте також: РФ здійснила авіаудар по Сумах: є загиблі, серед поранених – діти (фото)
"Шестеро постраждалих від удару окупантського КАБу на дану хвилину".
Серед поранених четверо рятувальників, які ліквідували пожежу поряд. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу. Два цивільні чоловіки 19 і 25 років у легкому та середньому стані.
Нагадаємо, 12 вересня російські війська обстріляли Конотоп в Сумській області.Було пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, один житловий будинок, лікарню, навчальний заклад, автомобілі, гаражі, магазин.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!