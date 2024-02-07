Російська армія атакувала Україну: у Києві загоряння квартир, у Харкові є влучання балістики, у Миколаєві пошкоджені житлові будинки: подробиці

Вранці, 7 лютого, російська армія здійснила масовану атаку України, запустивши балістичні ракети.

Гучно було, зокрема, у Харкові. Там місцева влада повідомила про чотири вибухи та "прильоти" у Слобідському районі. У Києві та низці областей працювала ППО, також пролунали вибухи.

Харків

Місцева влада міста повідомила повідомила про чотири вибухи та "прильоти" у Слобідському районі.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що вибухів було щонайменше чотири.

Синєгубов повідомив, що попередньо зафіксовано влучання у Слобідському районі Харкова. Є пошкодження нежитлової інфраструктури.

Київ і область

Вибухи лунали і в столиці. Працювало ППО.

Мер Києва Кличко повідомив про вибух у місті. За його словами, у Дніпровський район міста викликали медиків.

Повідомляється також, що після останніх вибухів на Печерську та Лівому березі Києва фіксуються перебої зі світлом.

Кличко також повідомив, що внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджено дві високовольтних лінії, внаслідок чого частина споживачів на лівому березі залишиласябез електроенергії.

Крім того, одному постраждалому в Дніпровському районі столиці медики надали допомогу на місці.

У Голосіївському районі Києва сталося загоряння багатоповерхівки. Туди вже прямує пожежно-рятувальний підрозділ, зазначив мер.

Також, у Голосіївському районі горять машини та приміщення СТО. Крім того, на Лівому березі Києві пошкоджена тепломагістраль.

Черкащина

У Черкаській області також лунали вибухи, повідомляє "Суспільне".

Львівщина

Вибухи також пролунали у Дрогобичі на Львівщині.

Про це повідомив у Telegram голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Миколаївщина

Сьомого лютого росіяни вдарили по обласному центру дронами типу "Shahed-136/131" та ракетами повітряного базування. Внаслідок влучань пошкоджено близько 20 житлових будинків, водопровідні та газові мережі.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, додавши, що "Одна людина постраждала, чоловікові надається необхідна медична допомога. На ділянці підземного газопроводу сталося займання".

Згодом стало відомо, що госпіталізований помер у реанімації.

Нагадаємо, окупанти вбили двомісячне немовля у Золочеві на Харківщині під час російського удару по готелю.

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