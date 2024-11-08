Російська армія здійснила атаку ракетами та дронами на Київщину: пошкоджені будинки та автомобілі, є поранені (фото)

Внаслідок нічної ракетної атаки росіян на Київську область 8 листопада постраждали чотири людини. Серед постраждалих - 52-річний чоловік із наскрізним пораненням тулуба, двоє чоловіків віком 45 та 57 років із пораненнями правої ноги, а також четвертий потерпілий із множинними ушкодженнями тіла.

Стан одного з поранених оцінюється як важкий, двоє перебувають у стані середньої тяжкості, ще один отримав легкі поранення. Всіх постраждалих було госпіталізовано, їм надається необхідна медична допомога. Про це повідомляє поліція Київщини у Telegram, голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook.

Ворог атакував Київщину. Джерело: НПУ Ворог атакував Київщину. Джерело: НПУ

Ворог атакував Київщину. Джерело: НПУ Ворог атакував Київщину. Джерело: НПУ

Ворог атакував Київщину. Джерело: НПУ Ворог атакував Київщину. Джерело: НПУ

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За інформацією ДСНС, станом на 7:30 ранку внаслідок атаки пошкоджено шість приватних будинків та чотири автомобілі. Також було зафіксовано займання трав'яного настилу та приміщення недіючої газової АЗС. Рятувальники вже загасили всі пожежі. Тривога тривала понад 12 годин.

Наразі поліцейські проводять огляд місць ураження та документують наслідки чергового ворожого нападу на цивільну інфраструктуру Київщини.

Нагадаємо, росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі в кількох районах, пошкоджена багатоповерхівка, є постраждалі.

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