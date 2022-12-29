Російська ракета влучила у будинок в Івано-Франківській області та не вибухнула (шокуюче фото)

На Прикарпатті російська ракета влучила у будинок. На щастя, вона не вибухнула.

Про цей інцидент стало відомо з допису заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка у Telegram. За його словами, інцидент стався в одному з сіл Івано-Франківської області.

"Ранок, село у Івано-Франківській області, майже за тисячу кілометрів від росії. Прилітає ракета прямісінько в будинок, чудом не вибухає", – написав Тимошенко та показав фото наслідків прильоту.

"Цинізму росіян немає меж", – додав заступник керівника Офісу президента.

За попередніми даними, це сталося у Тлумацькому районі Івано-Франківської області. Під час прильоту в будинку перебувала жінка з дитиною.

Нагадаємо, зранку 29 грудня російські загарбники здійснили чергову масштабну ракетну атаку по Україні. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що росіяни атакували Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів. Наразі відомо, що росіяни випустили по Україні понад 120 ракет.

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