Російські окупанти завдали удару по дитячому майданчику у Миколаєві: серед загиблих є дитина (фото)

У п'ятницю, 19 липня, російські окупанти обстріляли житловий район Миколаєва. Відомо про загиблих та постраждалих.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич о 17:17 написав, що у Миколаєві чутно вибух, а згодом повідомив про приліт по житловому району. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що виїхали швидкі.

За словами Сєнкевича, станом на 18:12 відомо про трьох загиблих, серед яких дитина. Своєю чергою віцемер Віталій Луков додав, що близько 10 людей перебувають в лікарні.

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар. За його словами, відомо про п'ятьох поранених та трьох убитих, серед яких є дитина.

"Росія щодня доводить своїм терором, що тиску на неї мало. Таке знищення життя має бути зупинено. Потрібні нові рішення для підтримки нашого захисту. Росія має відчути силу світу", – зазначив президент.

Удар по Миколаєву 19 липня Удар по Миколаєву 19 липня

Удар по Миколаєву 19 липня Удар по Миколаєву 19 липня

Удар по Миколаєву 19 липня Удар по Миколаєву 19 липня

Нагадаємо, у ніч проти 27 червня у низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Росія атакувала безпілотниками, а потім запустила крилаті ракети.

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