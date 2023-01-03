російські війська можуть повторити наступ на Харків – начальник Харківського гарнізону

Харківська область з настанням холодів має загрозу пережити ще один наступ російських бойовиків. На "взяття Харкова" можуть кинути непідготовлених мобілізованих росіян.

Таку думку у коментарі нідерландському виданню nos.nl висловив начальник Харківського гарнізону, бригадний генерал Сергій Мельник. На його думку, російські інтервенти спробують відрізати Харків від Києва.

Мельник вважає, що мобілізованих кинуть наступати на Харківщину "щойно земля промерзне" – тоді вони підуть в атаку. Вони намагатимуться перекрити міста та постачання зброї.

Командувач військами Харківського військового округу зауважив, що групи з десяти-двадцяти російських військових уже перетинають кордон для розвідки та диверсій.

Мельник каже: як і в лютому 2022 року, росіяни намагатимуться відрізати Харків від Києва, щоб українські війська на Донбасі не могли рушити на захід на допомогу столиці. росіяни також атакуватимуть на захід, у бік такого міста, як Рівне, яке розташоване між Києвом та польським кордоном. Вони матимуть за мету "припинити постачання західної зброї".

Мельник вважає, що російські бійці будуть погано озброєні та погано навчені, "як і багато хто з нещодавно мобілізованих солдатів".

Генерал додав: "Не маю сумнівів, що росіяни знову підуть на Харків великими силами непідготовленої армії мобілізованих солдат. Але, як казав генерал Залужний, нам доведеться вбити їх всіх".

Тим часом незалежний військовий аналітик Олег Жданов у коментарі виданню сказав, що "негайної атаки" не буде: "Треба мати чим атакувати".

На його думку, розгорнути широкомасштабний наступ росіяни наразі не можуть, бо російській оборонці не вистачає високотехнологічної зброї.

"Сталін сказав, що кількість важливіша за якість. путін намагається йому наслідувати", – додав він. Експерт нагадав, що під час боїв на сході України російські солдати не мали навіть елементарного екіпірування.

Що стосується можливого наступу з території Білорусі, Жданов оцінив кількість російських військових на білоруському кордоні, "які можуть рухатися на Київ", у 10 тисяч. Тож, це може бути ознакою, що наступу на Київ ніхто не готує. Також експерт вважає, що путіну не вдасться схилити до війни в Україні білоруської армії, бо "вона віддала росіянам всю свою зброю".

Раніше військовий експерт Сергій Грабський назвав "фантастичною" можливість наступу росіян з території Білорусі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!