Російський Таганрог зазнав ракетної атаки: є влучання у підприємство, згоріло 14 автомобілів (фото)

У ніч проти 11 грудня російська влада повідомила про ракетну атаку на місто Таганрог у Ростовській області. За словами виконувача обов’язків губернатора регіону Юрія Слюсара, внаслідок удару пошкоджено промислове підприємство та згоріло 14 автомобілів на парковці.

Про це повідомив в.о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар, російські пабліки. "Сьогодні вночі ракетної атаки зазнав Таганрог. Пошкоджень зазнало промислове підприємство, згоріло 14 автомобілів," — заявив він.

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Російські Telegram-канали повідомляють, що мешканці Таганрога чули щонайменше 10 вибухів та звуки стрілянини. За словами очевидців, вибухи почалися близько 4:20 ранку за місцевим часом.

Офіційних деталей про причини вибухів і можливі жертви поки що немає.

Нагадаємо, у російському Брянську дрони влучили по ракетному арсеналу.

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