російський гелікоптер Мі-8 втратив орієнтир та приземлився в Полтаві: екіпаж не вижив - джерело

У Полтаві на аеродромі приземлився російський гелікоптер Мі-8, екіпаж якого втратив орієнтир у просторі. З екіпажу ніхто не вижив.

Таку інформацію розповсюдив російський авіаблогер-пропагандист Ілья Туманов у своєму Телеграм-каналі Fighterbomber. Він є капітаном російських повітряних сил.

Він стверджує, що вертоліт Мі-8 ВКС рф, який зник з радарів кілька тижнів тому, сів на аеродромі Полтави. За його словами, причини цього інциденту невідомі, можливо, було "втрачено зв'язок із землею". Екіпаж, коли зрозумів, куди посадив Мі-8, намагався злетіти, але його "розстріляли".

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"Екіпаж з якихось причин втратив орієнтування і перетнув межу. Можливо була "радіогра" з боку хо*лів, можливо відмова навігації, а дешманські GPSки там не працюють уже давно. Спроби відновити орієнтування закінчилися безрезультатно.Побачили з повітря аеродром і здійснили на ньому посадку. Аеродром виявився аеродромом Полтава Україна. Зрозумівши куди сіли, спробували злетіти, але були розстріляні у гелікоптері на землі. Бортовий і правок приблизно 200, командир 300", – написав Туманов.

Зазначимо, що офіційно в Україні подібний інцидент не коментували. Він також здається сумнівним, оскільки повітряний простір над Україною закритий і така повітряна цільне могла безперешкодно залетіти до Полтави, яка за 120 км від найближчого кордону з росією.

Нагадаємо, 23 серпня вночі Москву атакували безпілотники. Є влучання в комплекс "Москва-Сіті".

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