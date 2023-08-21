Російське Міноборони заявило про збиття БПЛА у Підмосков‘ї: у всіх аеропортах Москви оголошено план 'Килим'

Вранці 21 серпня у всіх московських аеропортах оголосили план "Килим". Влада рф черговий раз звинуватила Україну в атаці БПЛА на столицю країни-агресора.

Усі найближчі рейси були затримані на приліт та виліт, частина літаків перенаправлена в інші регіони. Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

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Російське міноборони заявило, що силами ППО нібито виявили дрон над Московською областю, який був пригнічений засобами радіоелектронної боротьби.

Мер Москви Сергій Собянін підтвердив роботу ППО у Підмосков'ї. За його словами, БПЛА нікуди не влучили.

Також повідомляється про відновлення роботи московських аеропортів.

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