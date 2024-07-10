Росія атакувала безпілотниками енергооб'єкт на Рівненщині: що зі світлом

В ніч на 10 липня російські окупанти здійснили атаку безпілотниками на енергетичний об'єкт у Рівненській області, через що частина споживачів залишилася без електропостачання.

Про це повідомляє Рівненська ОВА у Telegram.

"Сьогодні вночі ворог здійснив атаку БПЛА на енергооб’єкт на Рівненщині. В окремих районах регіону знеструмлювались побутові та промислові споживчі", – розповіли в Укренерго.

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Повідомляється, що станом на 7 ранку енергоживлення споживачів відновили. На об'єкті наразі тривають аварійно відновлювальні роботи.

Голова Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що займання вже локалізоване й обійшлося без постраждалих.

У Повітряних силах зазначили, що ворог атакував 20-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Курської обл.

В результаті бойової роботи українським захисникам вдалося збити 14 "шахедів" в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях.

Нагадаємо, уночі 8 липня 2024 року ворог атакував Україну ракетами повітряного та наземного базування.

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