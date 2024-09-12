росія атакувала Конотоп 'шахедами': пошкоджені будинки, заклади освіти та медицини, поранено 14 людей (фото)

Внаслідок ворожого удару по об'єктах енергетики та цивільної інфраструктури Конотопа 12 вересня 14 людей зазнали поранень. Пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, один житловий будинок, лікарню, навчальний заклад, автомобілі, гаражі, магазин. У місті відсутнє світло.

Про це повідомляє військова адміністрація Сумської області.

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"Росіяни застосували БпЛА типу "Шахед", скерувавши їх у тому числі на житлові будинки, заклади освіти та медицини.

Попередьно, внаслідок ворожої атакипоранення різного ступеня тяжкості отримали 13 людей".

В ОВА зазначили, що на місці працюють аварійно-рятувальні служби.

Наслідки атаки. Джерело: Сумська ОВА Наслідки атаки. Джерело: Сумська ОВА

Наслідки атаки. Джерело: Сумська ОВА Наслідки атаки. Джерело: Сумська ОВА

Наслідки атаки. Джерело: Сумська ОВА Наслідки атаки. Джерело: Сумська ОВА

У п'ятницю, 6 вересня, російські війська завдали удару по Павлограду в Дніпропетровській області, за попередніми даними, використовуючи п’ять балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23.

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