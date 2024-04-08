росія атакувала обʼєкт інфраструктури на Житомирщині: є загроза забруднення повітря, учнів перевели на дистанційку

Уночі у понеділок, 8 квітня, росія атакувала Україну за допомогою 24 БПЛА типу Shahed. Напад стався на об'єкт інфраструктури в Житомирській області, що призвело до прямої загрози забруднення повітря. У зв'язку з цим у місті Звягель тимчасово перейшли на дистанційне навчання у загальноосвітніх закладах.

Про це повідомила Звягельська міська рада у Facebook. Зокрема, зазначається, що росія атакувала об'єкт інфраструктури, жертв серед мирного населення не зафіксовано.

"Наразі існує пряма загроза забруднення повітря, тому рекомендовано залишатися в приміщеннях із закритими вікнами. Зокрема комісією ТЕБ та НС було прийнято рішення щодо дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти. Щодо закладів дошкільної освіти: для батьків, яким немає з ким залишити дітей, будуть працювати чергові групи", – йдеться у повідомленні.

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Пізніше стало відомо, що заходи "превентивні" – забруднення повітря у Звягельській громаді наразі немає. Зараз там працює екологічна інспекція. Постраждалих через атаку росіян інфраструктурного об'єкта – немає. Про це повідомив в ефірі Радіо Свобода голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Тривогу в області оголосили о 1:16 ночі, тривала вона до 3:41 ночі.

О 2:46 Звягельська міська рада опублікувала повідомлення про потребу зберігати інформаційну тишу та та не викладати у мережу роботу засобів ППО та наслідки російських ударів.

Нагадаємо, вночі 8 квітня, українські Повітряні сили успішно знищили 17 ворожих безпілотників типу Шахед над територією Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Хмельницької та Житомирської областей. Внаслідок падіння уламків зафіксовані руйнування на Одещині та Миколаївщині.

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