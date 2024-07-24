Росія атакувала Україну БпЛА і ракетами: у Харкові та Ізмаїлі є руйнування інфраструктури, будинків та жертви

У ніч на середу, 24 липня, у низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Зокрема, російські війська обстріляли Харків, внаслідок чого у двох районах міста зафіксовані "прильоти". Є інформація про загиблого. Також армія РФ атакувала ударними безпілотниками Ізмаїльський район Одеської області. Пошкоджень зазнала портова інфраструктура, також відбулось влучання у житловий будинок.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та Ізмаїльська районна військова адміністрація

Вранці у Харкові пролунали вибухи, після яких міський голова повідомив про обстріл. За попередніми даними, окупанти використовували ракети С-300.

В результаті атаки в Харкові зафіксовані "прильоти". Перший удар був нанесений по промисловій зоні одного з районів міста. Інформація щодо постраждалих та руйнувань наразі уточнюється.

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"Щодо другого прильоту – удар прийшовся у район приватного сектору, пожежа в одному з будинків. Є інформація про одного загиблого. На місцях "прильотів" працюють усі відповідні служби", – написав Терехов у своєму Telegram.

Крім того, вночі росіяни здійснили масований удар дронами по Ізмаїлу, через що пошкоджень зазнала портова інфраструктура на території міста.

Також відбулось влучання у п'ятиповерхівку, від чого частково зруйнувались вікна, сходова клітина та фасадна частина будинку, проте без подальшого загоряння. Загиблих немає, але є травмовані — трьох людей госпіталізували.

На місці ліквідовують наслідки.

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