Росія атакувала Україну ракетами та 'Шахедами': збито 14 ударних дронів та ракета X-59

В ніч на понеділок, 23 жовтня Росія атакувала Україну ракетами та "Шахедами". Силами оборони було збито всі ударні БПЛА й ракету Х-59.

Вночі росіяни задіяли керовані ракети – авіаційну Х-59 та зенітні С-300. Останніми вониатакували цивільні об’єкти Костянтинівки на Донеччині.

Про це перші деталі атаки повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Також, росіяни запустили чотири Shahed-136/131 і ще один ударний БПЛА невстановленого типу, які були збиті ППО.

Як повідомляє Дніпропетровська ОВА, під ранок окупанти намагалися атакувати область ракетою, яка була збита силами ППО.

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Сили оборони півдня повідомили, що запуск "Шахедів" було здійснено з тимчасово окупованого Криму. Під загрозою удару перебувала припортова інфраструктуру Одеської області.

Дев’ять дронів було збито на Одещині, уламками одного пошкоджено дах припортового складу. Ще один дрон збили у Вінницькій області. Постраждалих немає.

Нагадаємо, росіяни вдарили по відділенню "Нової пошти" на Харківщині, є загиблі та поранені.

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