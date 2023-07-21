Росія четвертий день поспіль обстрілює Одесу ракетами та 'шахедами': знову є влучання в ангари для зберігання зерна та сільськогосп техніки (фото)

Росіяни вже вчетверте атакували Одесу. Гучні вибухи лунали о пів на четверту та о пів на п’яту ранку.

Вранці керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону Єдині новини повідомила, що були дві ворожі хвилі Калібрами із ракетоносія, що вийшов на чергування в Чорне море вночі.

"Ворог продовжує терор, безперечно пов’язаний із зерновою угодою. Цієї ночі окупанти поцілили в агропідприємство на Одещині, намагаючись знищити запаси зерна", – заявила Гуменюк.

Ракети були спрямовані по ангарах, де зберігалось зерно та сільськогосподарська техніка.

Калібри були запущені складним курсом із врахуванням особливостей рельєфу та Чорного моря.

"Ракети летіли на дуже низькій висоті з максимальним наближенням до державного кордону України. Тобто фактично провокація на провокації", – зазначила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.

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Враховуючи, що виявлення ракет за таких обставин ускладнене, влучання відбулось фактично одночасно із сигналом повітряної тривоги.

Удар був спрямований у дві хвилі. Спочатку росіяни випустили дві ракети. І в той момент, коли рятувальники на місці події ліквідовували пожежу, за такою ж тактикою, як і минулого разу, було завдано нового ракетного удару.

Внаслідок вибуху постраждали дві людини. Вони отримали різані рани склом. Їм надана вся необхідна медична допомога.Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.

Також відомо про пошкодження багатьох одиниць сільськогосподарської та рятувальної техніки.

Нагадаємо, росія атакувала Одесу та Миколаїв різними ракетами: серед постраждалих є діти.

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