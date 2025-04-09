Росія фактично розпочала наступ на Харківщину та Сумщину - Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підтвердив, що Росія фактично вже розпочала наступальні дії на території Сумської та Харківської областей. Слова президента Володимира Зеленського про підготовку РФ до наступу є цілком обґрунтованими.

За його словами, атаки ворога на цих напрямках уже активізувалися: протягом останнього тижня зафіксовано майже двократне зростання кількості бойових зіткнень на ключових ділянках фронту. Про це Сирський заявив в інтев’ю Lb.ua.

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Раніше, під час зустрічі з європейськими лідерами в Парижі, Володимир Зеленський заявив, що за даними української розвідки Росія готується до масштабних наступів не лише на Сумську та Харківську, а й на Запорізьку область. Президент також наголосив, що Москва намагається затягувати дипломатичні процеси, ведучи розмови про фіктивні "умови", аби виграти час для подальшого розширення агресії.

Нагадаємо, армія РФ атакувала Харків та Київщину.

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