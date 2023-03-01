Росія готує велику атаку, але зазнає поразки: тарологиня розповіла, що чекає на Україну навесні

Росія, яка розв'язала криваву війну проти України, планує новий наступ, проте планам загарбників не судилося здійсниться. У березні ЗСУ отримають важливу допомогу, яка допоможе змінити ситуацію на полі бою.

Про це заявила тарологиня, переможниця 15-го сезону "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова. За її словами, у березні Україна отримає "якийсь подарунок", що наблизить перемогу.

"Ті області, які на сьогоднішній день найбільше страждають від обстрілів, будуть у "підвішеному" стані в березні. Але РФ не зможе зайти на нові території так, як вони цього хочуть", – зазначила вона.

Пасинкова додала, що у квітні окупанти спробують влаштувати нову масштабну атаку, але зазнають поразки. ЗСУ зможуть досягти успіхів на фронті та витіснити окупантів із деяких територій.

"Відбудуться якісь переговори, але вони будуть провальними. Ми виходимо на стабільну фазу війни з нашого боку. Найважливішу атаку, яка планується з боку Росії обманним методом, ми відіб’ємо саме у квітні", – підсумувала тарологиня.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.