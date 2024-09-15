росія КАБами вдарила по житловому будинку у Харкові: серед поранених - діти (відео)
У неділю, 15 вересня, російські війська керованими авіабомбами атакували Харків. У Немишлянському районі окупанти влучили у багатоповерхівку, яка унаслідок влучання загорілася.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що після удару в Харкові зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Станом на 17:00 відомо про 35 постраждалих, серед яких троє дітей.
"Ворог влучив у 10 поверх будинку, пожежа охопила чотири поверхи - від 9-го по 12-й", - зазначив мер міста Ігор Терехов.
Триває рятувальна операція та гасіння пожежі. На місці працюють усі відповідні служби.
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Президент України Володимир Зеленський у соцмережах відреагував на російський удар по Харкову та опублікував фото зруйнованого росією будинку.
"Триває рятувальна операція в Харкові. Російський удар авіабомбами. Пошкоджено звичайний житловий будинок, багатоповерхівку. Між 9-м та 12-м поверхами – пожежа й завали. На цей час відомо про майже 30 поранених, серед них діти. До порятунку людей залучені всі служби", – прокометував він трагедію.
російські війська також завдали удару у районі Дергачів. Про це повідомив начальник МВА Вячеслав Задоренко.
"Влучання прийшлося по відкритій території на межі міста. Попередньо - постраждалих немає. Додаткова інформація встановлюється", – написав він у Telegram-каналі.
Нагадаємо, 12 вересня російські війська обстріляли Конотоп в Сумській області. Було пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, один житловий будинок, лікарню, навчальний заклад, автомобілі, гаражі, магазин.
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