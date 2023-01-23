"росія може повторити вторгнення за схожим сценарієм", — Жданов

Військовий експерт Олег Жданов розповів про тактику росіян у разі повторного вторгнення. Раніше він уже робив свій прогноз щодо участі Білорусі у війні Росії та України.

Свою думку Жданов висловив в ефірі "24 телеканалу". На його думку, тактика окупантів залишиться незмінною.

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"Все повторюватиметься так само, нічого не змінилося. Якщо росіяни зроблять ще одну спробу наступу на нашу територію, це будуть такі ж колони, які вторгатимуться через кордон", - сказав він.

Жданов підкреслив, що рік тому при наступі росіяни майже вільно пересувалися Україною, зараз така ситуація не можлива.

"Зараз же окупанти будуть змушені розвертатися в передбойовий чи бойовий порядок вже на самому кордоні. Адже ми облаштовуємо кордон як лінію оборони. І штурм розпочнеться безпосередньо на кордоні України", – пояснив Жданов.

На його думку, зараз окупанти намагаються нам нав'язати позиційну війну, бо побоюються маневрів ЗСУ.

“На території України зібралося близько 300 тисяч особового складу росії. Вони ущільнюють оборону. Але я не бачу, щоби вони формували ударні угруповання", - вважає він.

Яка ситуація на фронті зараз

За останніми даними Генштабу, з 24 лютого українська армія знищила вже понад 120 тисяч окупантів.

Українська розвідка вважає, що найближчими місяцями росія зосередить свої зусилля на повному захопленні Донецької та Луганської областей. Таку думку висловлював заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький.

Він назвав час, коли росія планує наступ.

Водночас глава української розвідки Кирило Буданов прокоментував майбутні дії ЗСУ у напрямку росії. Він пообіцяв, що ЗСУ можуть завдавати ударів по окупованому Криму, бо це частина нашої території.

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