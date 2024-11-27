Росія не збирається заморожувати війну по лінії фронту і прагне капітуляції України - ISW

Росія демонструє готовність до ескалації війни в Україні, відмовляючись заморожувати лінію фронту чи йти на компроміси. Директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявив, що Москва нібито готова до переговорів, але виключає будь-яке "заморожування" фронту чи створення демілітаризованих зон.

За його словами, мир можливий лише після "усунення" причин, які, на думку Кремля, змусили Росію розпочати повномасштабну агресію. Про це повідомляє звіт Інституту вивчення війни (ISW).

"Така риторика свідчить про наміри Кремля домагатися безумовної капітуляції України. Москва також продовжує наполягати на контролі над усіма територіями чотирьох незаконно анексованих областей, включно з тими, що залишаються під контролем України", – зазначає ISW.

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Аналітики ISW припускають, що Росія може готувати новий наступ у південно-східній частині Дніпропетровської області. Хоча цей регіон не входить до анексованих територій, його захоплення може підтримати стратегічну мету Кремля – повну окупацію Донецької області.

Також у звіті наголошується, що такі дії можуть бути частиною ширшого плану Москви із встановлення контролю над ключовими територіями в Україні.

Нагадаємо, терористи вчергове атакували Одесу.

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