росія втратила ще один літак: ЗСУ збили винищувач-бомбардувальник Су-34 в Курській області

У ніч на 14 серпня 2024 року втрати російської авіації поповнилися ще одним літаком. Цього разу путінська армія втратила винищувач-бомбардувальник Су-34.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що ворожий Су-34 було знешкоджено вночі на території Курської області (рф).

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"Під час виконання бойового завдання, силами й засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України було знищено російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Робота з ліквідації окупантів, їхньої техніки та озброєння триває невпинно", – йдеться у повідомленні.

Знищення Су-34. Джерело: t.me/GeneralStaffZSU/16666 Знищення Су-34. Джерело: t.me/GeneralStaffZSU/16666

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський теж прокоментував знищення російського бомбардувальника. "Сили оборони України знищили ворожий Су-34. Небо над Курщиною стало чистішим", – написав він у Telegram-каналі.

Варто додати, що вартість винищувача-бомбардувальника Су-34 становить близько 50 млн доларів. На сьогодні в російській армії на озброєнні є десятки таких літаків.

Нагадаємо, 27 липня дрони ГУР на аеродромі Оленья у Мурманській області рф атакували дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносій ТУ-22М3 російської окупаційної армії.

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