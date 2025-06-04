Росія здійснила атаку на Харків: є влучання у підприємство та поранені (фото)

У ніч на 4 червня Харків зазнав чергової масованої атаки з боку російських військ. По місту було завдано комбінованого удару ракетами та безпілотниками, унаслідок чого постраждав цивільний об’єкт, виникли масштабні пожежі, є поранений.

Близько 2:30 в місті пролунали перші вибухи, після чого було оголошено повітряну тривогу. Пізніше стало відомо про влучання в об'єкти цивільної інфраструктури у Новобаварському районі. Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов, місцеві ЗМІ, керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА, підтвердив потужний вибух у місті, а також повідомив, що внаслідок удару постраждав 30-річний чоловік — йому надається вся необхідна медична допомога.

За оновленою інформацією, російські дрони влучили у приватний сектор. Один із ударів спричинив загоряння приватного будинку. Загалом через численні прильоти спалахнули масштабні пожежі — горіли приміщення в промзоні, станція техобслуговування, а також кілька житлових будівель. Зафіксовані прильоти щонайменше у семи локаціях.

За даними Ситуаційного центру, вночі ворог випустив по Харкову щонайменше дев’ять "Шахедів" і дві ракети, тип яких наразі встановлюється. Один із дронів не вибухнув. Найбільше постраждав Новобаварський район.

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Серед пошкоджень — цехи та склади цивільних підприємств, приватні будинки, гаражі, флігелі. Пожежі охопили площі до 600 квадратних метрів, вигоріла суха трава, було зафіксовано ураження електромережі. Удар також зачепив парк і ще сім житлових осель поблизу епіцентру вибухів.

О 4:05 у місті скасували повітряну тривогу. За словами Ігоря Терехова, тривалість атаки становила півтори години.

Нагадаємо, 21 травня Національна гвардія України підтвердила інформацію про російський ракетний удар по полігону в Сумській області, де українські військовослужбовці проходили навчання. Унаслідок атаки загинули шестеро військових, десять – дістали поранення.

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