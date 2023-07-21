росія вдруге за добу атакувала Одещину: протикорабельними ракетами "Онікс" влучила в об'єкт інфраструктури
Пообіді 21 липня російські бойовики вдруге за добу атакували Одеську область ракетами різного типу.
Як повідомили в Оперативному командуванні "Південь", вдень ворог використав для атаки 7️ сім крилатих ракет різного класу. Зафіксовано влучання в об'єкт інфраструктури У Білгород-Дністровському.
Читайте також: Окупанти втретє за добу обстріляли Харків ракетами С-300, є постраждалі (відео)
"російські війська продовжують терор південних регіонів. Під час денної атаки по об’єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі ворог випустив 7️ крилатих ракет різного класу. Об’єкт ушкоджено. Масштаби руйнувань уточнюються", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 20 липня росія атакувала Одесу та Миколаїв різними ракетами: серед постраждалих є діти.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!