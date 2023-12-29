росія запустила по Україні близько 110 ракет, пошкоджені житлові будинки, ТРЦ, пологовий, школи. Всі подробиці, фото, відео
Росія вночі 29 грудня здійснила по Україні також ракетні удари, які призвели до жертв і постраждалих. Відомо про прильоти на Сумщині, в Харкові, Львові та Одесі, водночас у Дніпрі й Києві виникли пошкодження через падіння уламків.
Росія випустила близько 110 ракет, більшість з яких вдалося збити, але однак є влучення, загиблі і руйнування, повідомив президент Володимир Зеленський.
“Сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: "Кинджали", С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505. Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито. На жаль, унаслідок обстрілів є загиблі та поранені", – написав президент.
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У кількох містах є прильоти
Конотоп
У Сумській ОВА о 06:44 підтвердили ракетний удар по місту Конотоп, внаслідок якого постраждало три людини, отримали пошкодження багатоповерхівка й СТО, загорілося авто.
Харків
Місто Харків перебувало під кількома хвилями ворожих обстрілів ракетами С-300. Там відбулися десятки влучань, які призвели до загибелі й поранення місцевих жителів.
Київ
У столиці після серії гучних вибухів на світанку виникла велика пожежа в Подільському районі. А в Шевченківському районі уламки ракети пошкодили складське приміщення, під його завалами опинилися люди. З-під завалів складу дістали тіло загиблого, ще двох людей шукають, загальна кількість поранених зросла до 20.
Дніпро
Після вибухів у Дніпрі під час ракетної атаки РФ загорівся один із торгових центрів. Внаслідок ракетної атаки у Дніпропетровській області наразі відомо про чотирьох загиблих.
Львів
Російські окупанти поцілили у житловий будинок у Львові; ймовірно, через падіння уламків ракети виникла пожежа у ліцеї, є загиблий і поранені.
Одеса
На Одещині внаслідок ранкової атаки Росії вже постраждало 10 осіб, серед яких двоє дітей 6-ти та 8-ми років. Постраждалі направлені до лікарні. Дві особи загинуло внаслідок атаки. Є оперативна інформація про пошкодження об’єктів інфраструктури, житлової забудови.
Нагадаємо, росія всю ніч атакувала Україну дронами, під ранок здійснила пуски ракет.
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