Росіяни атакували Україну 'Шахедами', є влучання в Одесі: ППО знищила 26 з 28 цілей (фото)

У ніч на 11 липня росіяни атакували Україну. Окупанти випустили 28 дронів-камікадзе "Шахед", 26 з них Повітряні сили змогли збити.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ в Telegram.

На Одещині 2 ворожих БпЛА влучили в адмінбудівлю припортового об'єкта. Внаслідок цього сталось займання припортових терміналів, зокрема зернового. Обійшлось без значних руйнувань та потерпілих.

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Усі “Шахеди", які рухались на Київ, були знищені. Внаслідок падіння уламків на Київщини пошкоджені 12 приватних будинків та один багатоповерховий.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко та голова Київської ОДА Руслан Кравченко у Facebook

“Іранські дрони були запущені з південного напрямку, ймовірно, з Краснодарського краю РФ.

Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони", – написав Попко.

Голова Київської ОДА Руслан Кравченко повідомив, що внаслідок падіння уламків у двох районах Київщини пошкоджені 12 приватних будинків та один багатоповерховий. Але пошкодження, за його словами, незначні: вибиті вікна, двері, посічені фасади, дахи. Постраждалих немає.

Нагадаємо, у Бахмуті ЗСУ взяли росіян в оточення.

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