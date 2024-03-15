росіяни балістикою атакували Одесу: є влучання у житлові будинки та жертви

росіяни 15 березня атакували балістичними ракетами Одесу. Окупанти запускали ракети з окупованого Криму.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, унаслідок російської ракетної атаки по Одесі є постраждалі.

"На місці працюють всі відповідні служби. Дані уточнюються", – написав він у Телеграм-каналі.

Українські пабліки публікують фото та відео наслідків російського удару по Одесі.

За інформацією закладів освіти Одеси, всі діти, що перебували в школах та садочках, в безпеці.

За попередніми даними, під час обстрілу постраждало 35 людей.

Олег Кіпер поінформував, що внаслідок російської ракетної атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце.

Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені. Загальна кількість постраждалих уточнюється, всім надається необхідна медична допомога.

Десятки машин швидкої допомоги прибули до місця прильоту ворожої ракети.

ДСНС України повідомляє, що внаслідок російського ракетного удару по місту було пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Коли рятувальники ДСНС прибули на місце удару, ворог повторно атакував місто. Під час повторного удару загинув один з рятувальників.

За попередньою інформацією, травмовано 20 людей, з яких 5 – співробітники ДСНС. Всім постраждалим надається необхідна допомога.

Під час ракетної атаки в Одесі пошкоджено 10 приватних будинків, станція технічного обслуговування, газопровід низького тиску та 2 пожежно-рятувальні автомобілі.

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