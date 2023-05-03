'росіяни лишилися і без їжі, і без вантажівки': ЗСУ знищили БМД та 'Урал' окупантів (відео)

Українські військові стримують навалу окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили військову техніку окупантів.

Йдеться про ліквідацію БМД та "Урала" росіян. Про це повідомили на каналі Десантно-штурмових військ Збройних сил України у Telegram.

Артилеристи зазначили, що "Урал" підвозив окупантам провізію.

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"Але росіяни лишилися і без їжі, і без вантажівки. Ще їхній БМД застряг в українському чорноземі, нам довелося "допомогти" йому. Потім позашляховик віз боєприпаси окупантам, але одним пострілом знищили машину разом з БК, тому горить так добре!" – вказав артилерист Роман.

На відео можна побачити, як українські військові завдають точних ударів з артилерії по вантажівці та бойовій машині десанту окупантів. Внаслідок влучання ворожа техніка загорілася.

Точний час та місце знищення ворожих БМД та "Уралу" не повідомляється з міркувань безпеки.

Також у мережу потрапило відео знищення БМП окупантів поблизу Бахмуту. Ліквідацією військової техніки ворога займалися бійці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади та бійці 45-ї окремої артилерійської бригади.

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