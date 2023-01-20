росіяни встановили ППО "Панцир-С1" неподалік від резиденції путіна в москві – відео
Днями у російській столиці помітили військову техніку на дахах будинків. Зокрема, були помічені зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1" на будинку №8 у Тетеринському провулку москви.
Також ЗРПК було встановлено на будівлі міністерства оборони рф на набережній Фрунзе. Ані влада москви, ані міністерство оборони рф поки не коментували ці повідомлення.
Сьогодні ж у мережу потрапило відео з селища Заріччя Одінцовського міського округу москви – там помітили установку "Панцир-С1". Кадри опублікував російський Телеграм-канал "Сирена".
Зазначається, що цей комплекс ППО знаходиться за 10 кілометрів від резиденції російського президента владіміра путіна в Ново-Огарьово.
Стало відомо, що відео було знято 6 січня поряд із селищем Заріччя Одінцовського міського округу москви.
За даними "Сирени", російська влада вже встановила у москві щонайменше п'ять протиповітряних комплексів.
Читайте також, як росіяни відреагували на встановлення ППО на дахах будинків в москві.
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