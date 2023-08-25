Росіяни заявили про атаку понад 40 дронів на тимчасово окупований Крим: очевидці заявили про гучні вибухи (відео)

25 серпня росіяни вчергове поскаржилися на атаку БПЛА на Крим. Очевидці заявляли про звуки прольоту дронів та вибухи в декількох районах півострова.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Міноборони РФ заявило про "збиття" 40 дронів над півостровом.

Як повідомляють очевидці, вибухи в різний час лунали в Сімферополі й районі сіл Красновка та Берегове. Також їх було чути було в Гвардійському, поблизу мисів Меганом і Тарханкут.

Є твердження, що над селом Береговое з 02:00 до 03:10 пролетіло щонайменше 17 БПЛА. На відео, які були опубліковані у мережі можна почути характерний для без дронів звук.

"У небі на Кримом сьогодні вночі багато комарів. Неподалік є військові частини", – йшлося в одному з повідомлень пропагандистів про гучні звуки в районі села Красновка Сімферопольського району.

Так звана влада окупованого Криму заявила про "знищення кількох БПЛА над морем. Гауляйтер Севастополя Михайло Розвожаєв заявив, що, безпілотники долетіли й до них, але, за попередніми даними, окупанти знешкодили їх у районі мису Херсонес.

“Екстрені служби не фіксують жодних пошкоджень цивільної інфраструктури. Зараз у місті тихо. Але всі сили і служби перебувають в стані бойової готовності", – написав.

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Вранці 25 серпня міноборони країни-агресора РФ заявило, що засобами ППО нібито було виявлено 42 безпілотники над Кримом.

"Внаслідок вогневого впливу над територією республіки Крим дев’ять БПЛА знищено, 33 пригнічені засобами РЕБ і зазнали аварії, не досягнувши цілі", – йдеться у повідомленні окупантів.

Нагадаємо, бійці ГУР та ВМС встановили український прапор у Криму.

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