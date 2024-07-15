Росію вночі масовано атакували дрони: дісталось двом областям та Криму

Російська влада заявила, що безпілотний літальний апарат упав на територію електропідстанції в Липецькій області рф, також було здійснено атаку на окупований Крим та Брянську область.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов повідомив, що БПЛА впав на територію електропідстанції в Становлянському муніципальному окрузі. Наразі на місці інциденту працюють правоохоронці.

Так званий "губернатор" Севастопольської області Развожаєв заявив, що в Севастополі відбувається відбиття атаки безпілотників. За попередніми даними, військові вже збили один безпілотний літальний апарат у районі мису Фіолент.

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Згідно з даними Рятувальної служби Севастополя, було зафіксовано падіння уламків в районі Фіолента на ділянці одного з приватних будинків.

У Брянській області рф також скаржилися на масовану атаку дронів.

Так, губернатор Брянської області рф Олександр Богомаз заявив про масовану атаку українських дронів і нібито збиття 16 БПЛА.

В ніч на 15 липня Богомаз кілька разів заявляв про нібито збиття українських безпілотних літальних апаратів у різних районах міста.

Традиційно губернатор заявив, що "постраждалих і руйнувань немає".

Нагадаємо, у неділю, 14 липня, безпілотники атакували два об'єкти у місті Суджа Курської області росії. У частині області частково зникло світло та зв'язок.

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