Зростання виплат в Україні: якою буде середня зарплата у 2025 році

Середній дохід українців поступово підвищується як у номінальному, так і в реальному вимірі.

Згідно з проєктом державного бюджету, середня зарплата в Україні у 2024 році досягне 21 809 гривень. При цьому реальна середньомісячна заробітна плата зросте майже на 8,5%. Про це пише 24 канал.

Така динаміка зростання буде можлива завдяки нижчому рівню споживчої інфляції, ніж передбачалося раніше.

За даними Держстату, середня заробітна плата в Україні зросла на 22,5% лише за перший квартал 2024 року. У березні цього року вона досягла 18 903 гривень.

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Як зміниться розмір середньої зарплати

Кабінет Міністрів визначив нові цілі для середньої заробітної плати на найближчі роки:

до кінця 2025 року середня зарплата повинна досягти 25 732 гривень;

у 2026 році цей показник має зрости до 30 260 гривень.

Зверніть увагу! З 1 квітня 2024 року мінімальна заробітна плата в Україні становить 8 тис. грн. Згідно з ухваленою Бюджетною декларацією на 2025 – 2027 роки, цей рівень залишатиметься незмінним до 2028 року.

Роботодавців, які не проведуть індексацію зарплат у 2024 році, очікують штрафи.

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