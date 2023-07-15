Рота ударних безпілотників "Ахіллес" за допомогою FPV-дрона вразила ворожий УРАЛ з БК на Луганщині (ефектне відео)

Бійці 92-го ОМБр знищили ворожий Урал з БК у Луганській області за допомогою безпілотних авіаційних комплексів Ахіллес

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка повідомила про успішне знищення російського вантажного автомобіля "Урал" з боєкомплектом. Про це інформує командир роти безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко у своєму Telegram-каналі.

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"Ніщо не зупинить FPV-камікадзе, час якого настав", – зазначено в повідомленні.

Федоренко додав, що ця подія сталася на Луганщині.

"За рахунок дешевих FPV-дронів нам вдається знищувати сили та засоби агресора на мільйони доларів. Відповідно, це зменшує навантаження та ризики піхоти під час контрнаступальних дій. На жаль, противник також активно розиває напрямок БПЛА, тому нам потрібно поспішати та випередити його технологічно", – наголосив Федоренко.

Раніше бійці 92-ї окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою аеророзвідників накрили позиції росіян на Сватівському напрямку.

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