Різдво святкуватимуть у грудні: ПЦУ перейшла на новоюліанський церковний календар

Українська Православна Церква розглядає можливість переходу на Новоюліанський календар. Рішення про це вже підтримали Священний Синод та Архиєрейський Собор. Про це повідомили під час Телемарафону.

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Єпископ Варсонофій повідомив, що історичне рішення прийнято. Православна Церква України на засіданні Архієрейського Собору 24 травня 2023 року затвердила важливу реформу – відбувся перехід на новоюліанський церковний календар з 1 вересня 2023 року.

У разі здійснення переходу, релігійні свята будуть святкуватися на 14 днів раніше, а з 1 вересня більшість українських християн буде відзначати ці свята за новим календарем. Зміни включають такі дати:

Різдво – 25 грудня (замість 7 січня);

Покрова – 1 жовтня (замість 14 жовтня);

Водохреще – 6 січня (замість 19 січня);

День святого Миколая – 6 грудня (замість 19 грудня).

Проте перехід на Новоюліанський календар не впливатиме на дату Великодня та деяких інших свят, наприклад Трійці. Це означає, що деякі церковні події залишаться без змін. Використання Новоюліанського календаря вже практикується більшістю православних церков, зокрема Константинопольською, Грецькою, Румунською та Польською церквами.

За своїм календарем продовжуватимуть служити російська, Грузинська, Єрусалимська та Сербська православні церкви, які використовують Юліанський календар.

Питання про перехід на Новоюліанський календар було розглянуте на засіданні Синоду ПЦУ, що відбулося 23 травня, і там було проголосовано "за" можливість такого переходу. Результати голосування на Архиєрейському Соборі 24 травня також підтвердили це рішення.

Остаточне рішення буде прийняте 27 липня під час скликання Помісного Собору – найвищого церковного органу, до якого входять архієреї, монахи та представники мирян з кожної єпархії. Проте глава ПЦУ, митрополит Епіфаній, заявив BBC, що рішення вже прийнято, і з 1 вересня перехід на новий календар відбудеться.

Парафії, які мають протести проти цього переходу, зможуть продовжувати святкувати за старим календарем. Митрополит Епіфаній також планує звернутися до уряду з проханням про перенесення дат державних релігійних свят.

Нагадаємо, 29 березня біля стін Лаври почали збиратися віряни, що є прихильниками УПЦ МП. Вони заявили, що відстоюватимуть право митрополита УПЦ МП Павла Лебедя й надалі проводити богослужіння на території Лаври.

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