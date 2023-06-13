Троянди на шию та масивні вироби: які прикраси актуальні в 2023 році (фото)

Стилістка Аліна Михайленко показала актуальні прикраси на 2023 рік. Акцент варто робити на шиї та вухах.

У своєму TikTok-канал вона зауважила, що насамперед модницям треба звернути уваги на масивні троянди. Їх одягають на шию.

Також актуальним є наступний варіант – серце в стилі Saint Laurent.

Стильні прикраси 2023 - стиліст Аліна Михайленко показала, які прикраси купити - модні тренди 2023

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Трендовими є акцентні і масивні вироби на шию, а також на довгому ланцюжку, які видовжують наш силует.

Стильні прикраси 2023 - стиліст Аліна Михайленко показала, які прикраси купити - модні тренди 2023

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Серед актуальних сережок залишаються акцентні варіанти і вінтаж.

Стильні прикраси 2023 - стиліст Аліна Михайленко показала, які прикраси купити - модні тренди 2023

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Нагадаємо, що відомий дизайнер Андре Тан розповів про головні модні тренди літа 2023 року. Варто звернути увагу на монохромність, яскравий червоний, вирізи та оголення живота тощо.

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