Низка пенсіонерів отримає додатково 520 гривень: коли та хто саме

З 1 квітня пенсії для українців віком 65 років зростуть на 520 гривень. Уряд України оголосив про підвищення пенсій для громадян віком 65 років, яке набуде чинності з 1 квітня 2024 року.

Максимальна надбавка складе 520 гривень. Підвищення стосується пенсіонерів, які відповідають наступним критеріям:

Вік: 65 років і старше

Стаж роботи: не менше 30 років для жінок та 35 років для чоловіків

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Згідно з чинним законодавством, пенсії не можуть бути нижче 40% від мінімальної заробітної плати. З 1 січня 2024 року мінімальна зарплата в Україні становить 7100 гривень, а з 1 квітня 2024 року вона буде підвищена до 8000 гривень.

Це подвійне підвищення мінімальної зарплати призведе до збільшення пенсій для 65-річних українців у два етапи:

З 1 березня: мінімальна пенсія зросла з 2680 до 2840 гривень (збільшення на 160 гривень). З 1 квітня: мінімальна пенсія буде знову перерахована з урахуванням нового розміру мінімальної зарплати.

Очікується, що вона зросте до 3200 гривень (збільшення на 520 гривень). Важливо зазначити, що пенсіонери віком 65 років, які продовжують працювати, не отримають цього підвищення. Їхня пенсія буде перерахована лише після звільнення.

Нагадаємо, що з 1 березня 2024 року пенсії в Україні були проіндексовані в середньому на 397,07 гривень. Середній розмір пенсії після індексації становить 5792,02 гривень.

Українці можуть самостійно розрахувати розмір майбутньої пенсії за допомогою "пенсійного калькулятора" на вебпорталі Пенсійного фонду України.

Раніше ми повідомляли, що з 1 квітня 2024 року переглянуть розміри пенсій для працюючих пенсіонерів.

Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку до пенсії.

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