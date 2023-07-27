Рибалки в Австралії витягли моторошну рибу, вкриту десятками дивних круглих ран (фото)

В Австралії рибалки виловили рибу-меч, тіло якої біло вкрите дивними плямами. З'ясувалося, що це рани, які риба отримала унаслідок нападу акул-різаків – вони присмоктуються до жертви ротом, а потім починають обертатися, щоб своїми гострими зубами "вирізати" із жертви шматки плоті.

Як повідомив рибалка Тоні Вокер у своєму YouTube-каналі, він з товаришами рибалив біля північно-східного узбережжя Коралового моря. Вони спіймали цю поранену рибу ще живою. Однак незабаром вона померла.

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Видання Live Science пише, що риби-мечі (Xiphias gladius) є цікавими морськими істотами, і їх часто можна зустріти у водах навколо Австралії та Тасманії. А акули-різаки (Isistius brasiliensis), що мешкають в океані, є одними з найбільш загадкових хижаків. Вони мають унікальні щелепи – як формочки для печива, здатні вирізати шматки м'яса зі своєї здобичі. Ці хижаки довжиною до 50 сантиметрів відомі своєю агресивністю і можуть нападати на тварин набагато більших за них.

Загадковість цих акул полягає в їх стратегії полювання. Вони можуть заховатися від своєї здобичі, виділяючи світло з тіла завдяки фотофорам, що робить їх невидимими для інших істот. Цей ефект створює враження, що акула-різак є невеликою рибкою, що спонукає інших хижаків до нападу. Але як тільки більший хижак наближається, акула розкриває свої щелепи та здійснює вирішальний удар, відкушуючи шматок плоті зі своєї жертви.

Дослідники заявляють, що акули-різаки здатні атакувати практично все, що рухається поблизу узбережжя Австралії. Вони можуть спуститися на глибину, виходячи на полювання, і тероризувати тварин будь-якого розміру, включаючи китів, косаток, великих білих акул і, як виявилось, риб-мечів.

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