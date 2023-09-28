З 1 жовтня суттєво зменшать штрафи для ФОП за продаж товарів та послуг без використання РРО

З 1 жовтня Державна податкова служба зменшить суми штрафів для ФОП за продаж товарів та послуг без використання РРО

З 1 жовтня в Україні запроваджується суттєве зниження штрафів для фізичних осіб-підприємців, які продавали товари та послуги без використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Це стало можливим завдяки закону № 3219, яким скасовуються податкові пільги, які діяли під час воєнного стану.

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Згідно з інформацією Державної податкової служби (ДПС), розміри штрафів (фінансових санкцій) для фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку, знижуються з 100-150% до 25-50% вартості проданих товарів, робіт та послуг, які були продані з порушенням вимог щодо використання РРО.

Необхідно відзначити, що ця норма не стосується платників податку на додану вартість (ПДВ), які продають підакцизні товари, технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту, лікарські засоби, вироби медичного призначення, ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та інших аналогічних товарів.

ДПС також пояснює, що під час контрольно-перевірочних заходів фіскали будуть перевіряти лише ті суб'єкти господарювання, діяльність яких має ризики порушення податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Податкова служба наголошує, що кожна сплачена копійка до державного бюджету сприяє забезпеченню потреб нації, включаючи підтримку воїнів, тимчасово переміщених осіб та інших соціально незахищених груп населення. Також ці кошти сприяють перемозі та розвитку України.

Нагадаємо, що з 1 жовтня 2022 року підприємці зобов'язані використовувати РРО або портативний реєстратор розрахункових операцій (ПРРО) під час здійснення розрахункових операцій у готівковому або безготівковому форматі. Нова відповідальність не стосується підприємців, які працюють на тимчасово окупованих територіях, територіях активних бойових дій та територіях можливих бойових дій, до закінчення відповідних конфліктів.

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