З 1 січня 2025 року стане чинним новий Закон про 'автоцивілку': що зміниться

У червні набув чинності новий Закон "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", який передбачає поступове підвищення страхових сум до рівня, що відповідає стандартам Європейського Союзу, а також розширює використання "європротоколу". Закон починає діяти з 1 січня 2025 року, за винятком деяких положень, зокрема щодо підвищення лімітів страхових виплат.

Міністерство юстиції зазначило, що цей закон захищає інтереси як страхувальників, так і постраждалих у ДТП. Про це пише Ліга.нет.

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Серед ключових змін для водіїв:

Підвищення рівня захисту постраждалих у ДТП через поступове збільшення максимальних сум страхових виплат до європейських стандартів.

Скасування державного регулювання цін на поліси автоцивілки та запровадження індивідуальної ціни для кожного страхувальника з урахуванням історії страхування та наявності чи відсутності ДТП у минулому.

Запровадження обов’язкової моделі прямого врегулювання збитків, що дозволить постраждалому звертатися за виплатою до своєї страхової компанії.

Страхові виплати для автомобілів віком до 5 років будуть розраховуватися без урахування зносу (нові запчастини від виробника). Для авто від 6 років враховуватимуться запчастини-аналоги. Страхова компанія має запропонувати три варіанти СТО в радіусі 150 км. Якщо потерпілий відмовляється від оплати ремонту на СТО, виплата буде здійснюватися на його рахунок.

Скасування франшизи у договорах ОСЦПВВНТЗ, що спрощує розуміння та робить страхування доступнішим.

Залишаються знижки на поліси автоцивілки для окремих пільгових категорій у розмірі 50% (учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, постраждалі від Чорнобильської катастрофи I та II категорій, пенсіонери та особи з інвалідністю І групи). Ці знижки застосовуються лише для авто, що не використовуються для комерційних перевезень і мають об’єм двигуна до 2500 см³ або потужність до 100 кіловат (для електромобілів).

Скасування ліміту страхового відшкодування за Європротоколом, але можливість встановлення такого ліміту залишається за Національним банком України.

Нагадаємо, раніше автоексперти назвали марки позашляховиків із найнадійнішими двигунами.

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